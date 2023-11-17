Разбойник Салманов надолго угодил за решетку
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 23-летнего жителя Евлахского района Руслана Салманова, обвиняемого в грабеже.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, 18 апреля Салманов, занимавшийся попрошайничеством, ворвался в квартиру Салиги Мамедовой. У малоимущей женщины, воспитывающей больного ребенка, он насильно отнял 150 манатов и пенсионную карту.
В суде Салманов утверждал, что не применял насилие по отношению к Мамедовой, хотя сам факт кражи не отрицал.
Его приговорили к 8 годам лишения свободы.