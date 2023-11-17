За время войны Израиля и ХАМАС погибли 50 журналистов
Как минимум 50 репортеров и сотрудников СМИ погибли с начала войны Израиля с палестинским движением ХАМАС, сообщил Комитет защиты журналистов (CPJ) в соцсети X.
По состоянию на 20 ноября, по данным CPJ, в зоне конфликта погибли 45 палестинских, четыре израильских и один ливанский журналист. Еще три сотрудника СМИ пропали без вести, 11 получили ранения, 18 — арестованы. Комитет не приводит мест работы убитых и раненых репортеров.
Организация отмечает рост числа нападений на журналистов, случаев угроз, кибератак и цензуры.