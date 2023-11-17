Что обсудили министры энергетики Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии
В столице Венгрии Будапеште прошло пятое заседание министров с целью реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии».
Азербайджан на мероприятии представлял министр энергетики Пярвиз Шахбазов, Венгрию - министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, Грузию – заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, Румынию - министр энергетики Себастьян Бурдужа. Помимо этого, в заседании принимали участие представители Болгарии и Европейской Комиссии.
Министр энергетики Пярвиз Шахбазов рассказал о реализации потенциала возобновляемой энергии в Азербайджане и текущем состоянии проекта «Зеленый энергетический коридор Каспий - Черное море - Европа». Он заявил, что около года назад наши страны заняли единую позицию и в присутствии Европейского Союза подтвердили готовность к тесному сотрудничеству по инициативе коридора зеленой энергии на высшем уровне: «Этот проект является неотъемлемой частью планов Азербайджана по становлению в качестве поставщика зеленой энергии. Для экспорта зеленой энергии в объеме 4 ГВт через этот коридор определены сектора моря, выделены участки на земле и запущены последующие процессы. Чтобы наше партнерство в области зеленой энергетики достигло своей цели, необходимо осуществлять тесно скоординированные действия по направлениям производства энергии из возобновляемых источников, передачи и продажи этой энергии».
На заседании положительно оценено проведение тендера по выбору консалтинговой компании для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) коридора, выражено намерение незамедлительно приступить к технико-экономическому обоснованию после завершения процесса. Подчеркнув важность скорейшего создания совместного предприятия, в целях согласования вопросов в связи с этим процессом, было решено провести в декабре встречу операторов передающих систем четырех стран в Баку и начать процессы, связанные с присоединением Болгарии к проекту. Кроме того, приветствовалась встреча Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, состоявшаяся в Баку в ноябре этого года, и намерение стран Центральной Азии обмениваться зеленой энергией с Европой через зеленый энергетический коридор.
По итогам встречи был подписан протокол и решено провести следующую встречу в Грузии в следующем году. Также в рамках встречи был подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области зеленой энергетики между соответствующими министерствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии» и достигнута договоренность о создании «платформы зеленой энергетики» в этом направлении.