Что обсудили министры энергетики Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии

В столице Венгрии Будапеште прошло пятое заседание министров с целью реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии».

Азербайджан на мероприятии представлял министр энергетики Пярвиз Шахбазов, Венгрию - министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, Грузию – заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, Румынию - министр энергетики Себастьян Бурдужа. Помимо этого, в заседании принимали участие представители Болгарии и Европейской Комиссии.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов рассказал о реализации потенциала возобновляемой энергии в Азербайджане и текущем состоянии проекта «Зеленый энергетический коридор Каспий - Черное море - Европа». Он заявил, что около года назад наши страны заняли единую позицию и в присутствии Европейского Союза подтвердили готовность к тесному сотрудничеству по инициативе коридора зеленой энергии на высшем уровне: «Этот проект является неотъемлемой частью планов Азербайджана по становлению в качестве поставщика зеленой энергии. Для экспорта зеленой энергии в объеме 4 ГВт через этот коридор определены сектора моря, выделены участки на земле и запущены последующие процессы. Чтобы наше партнерство в области зеленой энергетики достигло своей цели, необходимо осуществлять тесно скоординированные действия по направлениям производства энергии из возобновляемых источников, передачи и продажи этой энергии».