Эр-Рияд призвал остановить экспорт оружия в Израиль
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд призвал международное сообщество остановить экспорт вооружений в Израиль из-за действий еврейского государства в секторе Газа.
«Мы призываем все страны прекратить экспорт оружия в Израиль, а также требуем немедленного прекращения военных операций и открытия гуманитарных коридоров для оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа», - сказал он, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке.