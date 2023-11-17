«Человеку Наджмеддина Садыкова» ужесточили наказание
Апелляционный суд Гянджи рассмотрел протест на приговор бывшему начальнику Управления внутренней безопасности, образования и научных исследований Министерства обороны Захиду Нифталиеву и его сообщнику Эльсеверу Нифталиеву.
Как сообщает корреспондент haqqın.az, гособвинитель посчитал вынесенное решение слишком мягким. Судейская коллегия под председательством судьи Теюба Мухтарова сочла протест обоснованным.
Согласно решению, Захид Нифталиев, уже находящийся в заключении по другому приговору, приговорен к 8 с половиной годам, а оправданный Эльсевер Нифталиев — к 8 годам лишения свободы. Последний был арестован в зале суда.
Отметим, что Захиду Нифталиеву было предъявлено обвинение во взяточничестве в крупном размере по предварительному сговору и злоупотреблении должностными полномочиями. Тертерский военный суд переквалифицировал деяние на статью 312.1 (подстрекательство к даче взятки). После этого Захиду Нифталиеву выписали штраф в 10 тысяч манатов, отменили меру пресечения в виде ареста. Впрочем, спустя некоторое время его задержали сотрудники СГБ.
Обвиняемый прапорщик Эльсевер Нифталиев был оправдан, поскольку в его действиях не нашли состава преступления.
Следует отметить, что Захид Нифталиев считался приближенным экс-начальника Генштаба Вооруженных сил Азербайджана Наджмеддина Садыкова. Был известен под прозвищем «Шляпа Захид».