«Человеку Наджмеддина Садыкова» ужесточили наказание

Как сообщает корреспондент haqqın.az, гособвинитель посчитал вынесенное решение слишком мягким. Судейская коллегия под председательством судьи Теюба Мухтарова сочла протест обоснованным.

Апелляционный суд Гянджи рассмотрел протест на приговор бывшему начальнику Управления внутренней безопасности, образования и научных исследований Министерства обороны Захиду Нифталиеву и его сообщнику Эльсеверу Нифталиеву.

Согласно решению, Захид Нифталиев, уже находящийся в заключении по другому приговору, приговорен к 8 с половиной годам, а оправданный Эльсевер Нифталиев — к 8 годам лишения свободы. Последний был арестован в зале суда.

Отметим, что Захиду Нифталиеву было предъявлено обвинение во взяточничестве в крупном размере по предварительному сговору и злоупотреблении должностными полномочиями. Тертерский военный суд переквалифицировал деяние на статью 312.1 (подстрекательство к даче взятки). После этого Захиду Нифталиеву выписали штраф в 10 тысяч манатов, отменили меру пресечения в виде ареста. Впрочем, спустя некоторое время его задержали сотрудники СГБ.

Обвиняемый прапорщик Эльсевер Нифталиев был оправдан, поскольку в его действиях не нашли состава преступления.

Следует отметить, что Захид Нифталиев считался приближенным экс-начальника Генштаба Вооруженных сил Азербайджана Наджмеддина Садыкова. Был известен под прозвищем «Шляпа Захид».