Однако на прошлой неделе официальный представитель Госдепартамента США, комментируя отказ Азербайджана от запланированной на 20 ноября в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел, как ни в чем не бывало заявил, что США продолжат усилия по достижению мира между Арменией и Азербайджаном.

Американские дипломаты по-прежнему не хотят смириться с провалом своей дипломатии на Южном Кавказе: после того, как администрация США выступила с откровенно предвзятой позицией в отношении Азербайджана, официальный Баку фактически отказался от посредничества Вашингтона в мирных переговорах с Арменией.

Майкл Карпентер, посол США в ОБСЕ, сообщил в интервью армянской службе «Радио Свобода», что Вашингтон постарается обеспечить мир и стабильность в регионе «всеми возможными инструментами».

«Мы продолжаем считать, что для Армении и Азербайджана крайне важно урегулировать отношения, чтобы в регионе наступили мир и стабильность, и чтобы было налажено транспортное сообщение, - отметил Карпентер. - Полагаем, мир и стабильность в этом регионе отвечают интересам всех, особенно Соединенных Штатов. И потому мы попытаемся облегчить эту задачу с помощью всех доступных нам инструментов. И мы надеемся, что стороны понимают, что это также и в их интересах».

По мнению посла в Евросоюзе, резкая критика официального Баку в адрес США, вызванная заявлениями помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена на слушаниях в Конгрессе, и отказ Азербайджана от участия во встрече глав МИД в Вашингтоне отнюдь не закрывают окно возможностей для достижения армяно-азербайджанского мира уже в ближайшем будущем.

«Я бы не сказал, что какое-то окно в данный момент закрыто, - подчеркнул Майкл Карпентер. – Я также не стал бы устанавливать фиксированный график переговорного процесса. Думаю, очень важно, чтобы обе стороны удвоили свои усилия по достижению устойчивого мира и безопасности в регионе, потому что этот мир, а также защита демократии и прав человека чрезвычайно важны для нас. Так что мы собираемся продолжить свои усилия».