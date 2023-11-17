Миллион азербайджанских беженцев неинтересны Саманте Пауэр
Необоснованно и несправедливо называть миграцию армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в Армению «вынужденной миграцией». Об этом говорится в публикации главы пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в соцсети X в ответ на заявление директора USAID Саманты Пауэр.
Гаджизаде напомнил Пауэр, что в течение почти 30-летней оккупации Арменией территории Азербайджана американская сторона не делала никаких заявлений против Еревана, а на постконфликтном этапе выступала с заявлениями, противоречащими международному праву и обязательствам Армении.
Yet another demonstration of double standards, selective approach & unfair treatment against #Azerbaijan: 👇— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) November 21, 2023
1️⃣ An attempt to present the migration of Armenian residents from Garabagh region of #Azerbaijan to #Armenia as a forced movement is baseless and unjust.
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Представитель МИД указал на тот факт, что Пауэр во время своего визита в регион встретилась с армянами, уехавшими в Армению, однако на следующий день отказалась от встречи с азербайджанскими беженцами и вынужденными переселенцами, которые были лишены своих фундаментальных прав в результате агрессии Армении.
Гаджизаде подчеркнул, что за период почти 30-летней оккупации не было ни одного визита на уровне руководства USAID, чтобы узнать о тяжелом положении, в котором оказались азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы, число которых в 10 раз больше.