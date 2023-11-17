Миллион азербайджанских беженцев неинтересны Саманте Пауэр

Необоснованно и несправедливо называть миграцию армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в Армению «вынужденной миграцией». Об этом говорится в публикации главы пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в соцсети X в ответ на заявление директора USAID Саманты Пауэр.

Гаджизаде напомнил Пауэр, что в течение почти 30-летней оккупации Арменией территории Азербайджана американская сторона не делала никаких заявлений против Еревана, а на постконфликтном этапе выступала с заявлениями, противоречащими международному праву и обязательствам Армении.