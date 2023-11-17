И Мирзоян проигнорирует саммит ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не поедет саммит ОДКБ в Минске, сообщает МИД Армении.

Согласно сообщению, 21 ноября по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Мирзояна и его белорусского коллеги Сергея Алейника. В ходе разговора Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании Советов глав МИД, Минобороны и секретарей Совбеза ОДКБ 22 ноября в Минске.

14 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил об отказе участвовать в саммите ОДКБ, который пройдет в Минске 23 ноября.