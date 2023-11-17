По ее данным, всего на территории России 43 таких учреждения. Право размещенных там детей на жизнь и свободу «находится под угрозой», указали в разведке.

В «лагерях перевоспитания» в России находятся по меньшей мере 11 тысяч незаконно вывезенных украинских детей, сообщает разведка Минобороны Британии.

20 ноября генпрокурор Украины Андрей Костин обсудил с депутатом британского парламента Алисией Кернс создание международного механизма для прекращения депортаций украинских детей и меры по их возвращению домой. Он подчеркнул необходимость действовать решительно — «ради каждого ребенка и взрослого, разлученных со своими близкими и лишенных права жить на родной земле».

По данным Украины, 19 546 детей были незаконно вывезены в Россию с начала войны, причем некоторых из них впоследствии отдали на усыновление. Пока удалось вернуть только 387. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова в июле говорила, что Россия «приняла» более 700 000 украинских детей.