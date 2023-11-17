11 тысяч украинских детей удерживают в российских «лагерях перевоспитания» Британская разведка
В «лагерях перевоспитания» в России находятся по меньшей мере 11 тысяч незаконно вывезенных украинских детей, сообщает разведка Минобороны Британии.
По ее данным, всего на территории России 43 таких учреждения. Право размещенных там детей на жизнь и свободу «находится под угрозой», указали в разведке.
20 ноября генпрокурор Украины Андрей Костин обсудил с депутатом британского парламента Алисией Кернс создание международного механизма для прекращения депортаций украинских детей и меры по их возвращению домой. Он подчеркнул необходимость действовать решительно — «ради каждого ребенка и взрослого, разлученных со своими близкими и лишенных права жить на родной земле».
По данным Украины, 19 546 детей были незаконно вывезены в Россию с начала войны, причем некоторых из них впоследствии отдали на усыновление. Пока удалось вернуть только 387. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова в июле говорила, что Россия «приняла» более 700 000 украинских детей.