Сахиль Бабаев принял главу SESRIC
В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией, возглавляемой Зехрой Зумруд Сельджук, генеральным директором Центра статистических, экономических и социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC).
Делегация посетила Азербайджан для участия в V конференции министров труда государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что министерство придает особое значение постоянному партнерству с SESRIC, органом ОИС. На мероприятиях, организованных Центром, была отмечена важность развития сотрудничества между SESRIC и Центром труда ОИС, который начнет действовать в Баку, а также Национальной обсерваторией по вопросам рынка труда и социальной защиты, подведомственной министерству.
Сельджук отметила, что для постепенного расширения отношений между двумя учреждениями проводятся соответствующие работы, а также подчеркнула важность Центра труда ОИС, который начнет работать в Баку.
На встрече Бабаев и Сельджук подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий направления будущего сотрудничества между министерством и SESRIC. Согласно документу, стороны будут организовывать и координировать совместные мероприятия, такие как специальные учебные курсы, семинары, встречи и обучающие поездки в целях укрепления институционального и кадрового потенциала министерства, проводить обмен знаниями и опытом для подготовки совместных публикаций, отчетов и исследований по темам, представляющим общий интерес и т.д.