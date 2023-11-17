Азербайджан и Катар подписали важный документ
Отношения между Азербайджаном и Катаром постоянно расширяются. Есть большой потенциал для развития двусторонних отношений во многих сферах, в том числе в сфере труда, активного обмена опытом. Такое мнение было подчеркнуто на встрече, состоявшейся в Министерстве труда и социальной защиты населения, с делегацией во главе с министром труда Катара Али Саидом бен Самихом аль Марри.
Делегация находится с визитом в Азербайджане для участия в V конференции министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Баку.
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил развитие двусторонних отношений усилиями глав государств двух стран, важность поддержки взаимных инициатив в рамках международных и региональных организаций.
Было отмечено, что Центр труда ОИС, начавший работу в Баку, будет способствовать расширению сотрудничества в социальной сфере между странами-членами, в том числе Азербайджаном и Катаром. Представлена информация о последних реформах в сфере труда, занятости и социальной защиты, концепции DOST, а также широком применении электронных услуг.
Али Саид бен Самих аль Марри выразил удовлетворение своим визитом в Азербайджан. Он подчеркнул важность прошедшей в Баку конференции министров труда стран-членов ОИС. И сообщил, что предпринимаются взаимные усилия по развитию отношений в сфере труда.
С целью развития двусторонних отношений в сфере труда министры подписали меморандум о взаимопонимании.