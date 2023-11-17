Азербайджан и Катар подписали важный документ

Отношения между Азербайджаном и Катаром постоянно расширяются. Есть большой потенциал для развития двусторонних отношений во многих сферах, в том числе в сфере труда, активного обмена опытом. Такое мнение было подчеркнуто на встрече, состоявшейся в Министерстве труда и социальной защиты населения, с делегацией во главе с министром труда Катара Али Саидом бен Самихом аль Марри.

Делегация находится с визитом в Азербайджане для участия в V конференции министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Баку.