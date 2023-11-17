Не летит: провал российского авиапрома в Дубае наш обзор
В Объединенных Арабских Эмиратах прошла очередная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2023. Для России, которой воспрещен вход на престижные европейские авиасалоны в Фарнборо или Париже, это был едва не единственный вариант напомнить о себе зарубежным покупателям авиационной техники и сопутствующих товаров как гражданского, так и военного назначения. Причем весьма состоятельным покупателям, что-что, а средства у государств Ближнего Востока имеются. Российским предприятиям авиационной промышленности они не достались.
Казалось бы, имелись все составляющие успеха. Над гостями выставки летали самолеты пилотажной группы «Русские витязи», мероприятие посетили вице-премьер Денис Мантуров и глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сновали руководители «Рособоронпрома», Объединенной авиастроительной корпорации, «Русских вертолетов». Правда, на центральную экспозицию пустили только небольшой стенд «Роскосмоса», остальные российские наработки демонстрировались в отдельном помещении, в стороне от презентации ведущих мировых брендов.
Удивить гостей россияне пытались, выставив большой транспортный самолет Ил-76МД-90А и боевой вертолет Ка-52. Первый представляет собой доработку базового военно-транспортного самолета СССР, задуманного в конце 60-х и пошедшего в серию в 70-х годах прошлого века. Ка-52 – это тот самый «Аллигатор», который считался неуязвимым, пока не попал на украинский фронт, где было уничтожено несколько десятков машин: на июнь 2023 года фото- и видеосвидетельствами было подтверждено уничтожение 35 вертолетов.
Зато специалисты обратили внимание, что не было никаких признаков Су-75 «Шах и Мат» – легкого тактического самолета, концепт которого презентовали в Дубае еще в 2021 году. Видно, что-то с ним не клеится.
Главная проблема, однако, заключается в том, что по итогам выставки российские компании не сообщили о заключении ни одной сделки. В 2021 году и в 2017-м российские участники с гордостью рассказывали о многомиллионных контрактах.
Причин несколько. Одну из них озвучил сам Александр Михеев, глава «Рособоронэкспорта», призвавший покупателей не бояться заключать сделки с компаниями, которые находятся под санкциями. Да как же не бояться? Кому охота иметь проблемы с проводкой платежей и риском попасть под вторичные санкции?
Другая причина в том, что российская оборонка не справляется с обслуживанием потребностей собственной воюющей армии, в этих условиях исполнение экспортных контрактов оказывается под большим риском.
Ну и третья: авиастроительный бизнес – это «длинные» деньги, здесь на выполнение контрактов уходят годы. Разве кто-то может предсказать, что будет с экономикой России через пару лет, не говоря о более долгих сроках? Никто не станет рисковать большими деньгами, чтобы связываться с российскими компаниями.
Можно, конечно, еще указать на то, что война в Украине опровергла представления о российском военно-техническом могуществе, проверив в условиях реального боевого столкновения разрекламированную продукцию, в ассортименте ныне гниющую на украинских полях. Но и без этого понятно, что Россия теряет рынки сбыта своих отраслей, которыми она еще недавно гордилась, пытаясь дотянуться до мировых лидеров. А нынче и дрон из Ирана купить по дешевке – уже радость.