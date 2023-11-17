The Moscow Times: Пригожин планировал выступить в Госдуме с шокирующей речью
В июне 2023 года, когда наемники ЧВК «Вагнер» подняли мятеж, их лидер Евгений Пригожин собирался выступить на круглом столе в Госдуме с жесткой критикой в адрес руководства российской армии, пишет The Moscow Times со ссылкой на свои источники.
«Он собирался озвучить весь мрак по СВО, по Минобороны, сколько на самом деле жертв среди наших бойцов. В общем, весь п... Помощники готовили его приезд», — рассказал один из источников.
По его словам, в окружении Пригожина всерьез рассматривали возможность того, что он придет в сопровождении действующего главкома ВКС Сергея Суровикина, который после мятежа лишился поста и попал в опалу.
Как утверждают источники The Moscow Times, Пригожин рассчитывал, что таким образом ему удастся привлечь внимание президента России Владимира Путина, доступа к которому он лишился, и добиться от него поддержки в противостоянии с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Сергеем Герасимовым.
Рост влияния Пригожина и его агрессивная манера вести дела провоцировали все больше конфликтов не только с военными, но и с гражданскими представителями российской элиты. К началу 2023 года подконтрольным Кремлю российским СМИ приказали ограничить упоминания Пригожина, в частности, его заявления о нехватке боеприпасов. К началу лета 2023 года Пригожин неожиданно для себя стал изгоем и лишился возможности лично обсуждать и решать вопросы в Кремле и правительстве, пишет издание.
Весной Пригожин обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину за разрешением выступить с трибуны, но получил отказ. Тогда было принято решение организовать выступление Пригожина в Думе при помощи сторонников в «Справедливой России». Кадры с резкими заявлениями из Думы, по замыслу Пригожина, вынудили бы помощников Путина доложить ему о произошедшем. Прийти в Думу Пригожин должен был скрытно, по приглашению одного из депутатов. На «круглый стол» должны были прийти операторы и пишущие журналисты из медиахолдинга Пригожина «Патриот». Они должны были подготовить публикации, но обнародовать их планировалось не в тот же день, а позднее: «Должен был быть грандиозный скандал».
Однако в последний момент планы поменялись. 22 июня — за день до запланированного выступления — собеседники The Moscow Times узнали, что Пригожин без объяснения причин отказался участвовать в мероприятии.
«Пригожин отчаянно хотел войти в российскую политику как легитимный и равноправный игрок. Не сумев сделать это с парадного входа, он попытался войти с черного, но просчитался, - сказал The Moscow Times Андрей Колесников, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. - И тайная подготовка провального выступления в Думе, и его поход на Москву — это попытка вернуть расположение президента. Он не хотел брать власть, а хотел показать свои возможности. Но он выбрал неправильный путь и просчитался», — заключил Колесников.
Мятеж вагнеровцев, начавшийся вечером 23 июня, продолжался сутки, после чего Пригожин заявил, что отдал приказ его остановить, договорившись о перебазировании ЧВК в Беларусь. Спустя два месяца самолет, на борту которого находился Пригожин, потерпел катастрофу. Причины крушения до сих пор неизвестны.