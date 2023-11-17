The Moscow Times: Пригожин планировал выступить в Госдуме с шокирующей речью

По его словам, в окружении Пригожина всерьез рассматривали возможность того, что он придет в сопровождении действующего главкома ВКС Сергея Суровикина, который после мятежа лишился поста и попал в опалу.

«Он собирался озвучить весь мрак по СВО, по Минобороны, сколько на самом деле жертв среди наших бойцов. В общем, весь п... Помощники готовили его приезд», — рассказал один из источников.

В июне 2023 года, когда наемники ЧВК «Вагнер» подняли мятеж, их лидер Евгений Пригожин собирался выступить на круглом столе в Госдуме с жесткой критикой в адрес руководства российской армии, пишет The Moscow Times со ссылкой на свои источники.

Как утверждают источники The Moscow Times, Пригожин рассчитывал, что таким образом ему удастся привлечь внимание президента России Владимира Путина, доступа к которому он лишился, и добиться от него поддержки в противостоянии с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Сергеем Герасимовым.

Рост влияния Пригожина и его агрессивная манера вести дела провоцировали все больше конфликтов не только с военными, но и с гражданскими представителями российской элиты. К началу 2023 года подконтрольным Кремлю российским СМИ приказали ограничить упоминания Пригожина, в частности, его заявления о нехватке боеприпасов. К началу лета 2023 года Пригожин неожиданно для себя стал изгоем и лишился возможности лично обсуждать и решать вопросы в Кремле и правительстве, пишет издание.

Весной Пригожин обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину за разрешением выступить с трибуны, но получил отказ. Тогда было принято решение организовать выступление Пригожина в Думе при помощи сторонников в «Справедливой России». Кадры с резкими заявлениями из Думы, по замыслу Пригожина, вынудили бы помощников Путина доложить ему о произошедшем. Прийти в Думу Пригожин должен был скрытно, по приглашению одного из депутатов. На «круглый стол» должны были прийти операторы и пишущие журналисты из медиахолдинга Пригожина «Патриот». Они должны были подготовить публикации, но обнародовать их планировалось не в тот же день, а позднее: «Должен был быть грандиозный скандал».

Однако в последний момент планы поменялись. 22 июня — за день до запланированного выступления — собеседники The Moscow Times узнали, что Пригожин без объяснения причин отказался участвовать в мероприятии.

«Пригожин отчаянно хотел войти в российскую политику как легитимный и равноправный игрок. Не сумев сделать это с парадного входа, он попытался войти с черного, но просчитался, - сказал The Moscow Times Андрей Колесников, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. - И тайная подготовка провального выступления в Думе, и его поход на Москву — это попытка вернуть расположение президента. Он не хотел брать власть, а хотел показать свои возможности. Но он выбрал неправильный путь и просчитался», — заключил Колесников.

Мятеж вагнеровцев, начавшийся вечером 23 июня, продолжался сутки, после чего Пригожин заявил, что отдал приказ его остановить, договорившись о перебазировании ЧВК в Беларусь. Спустя два месяца самолет, на борту которого находился Пригожин, потерпел катастрофу. Причины крушения до сих пор неизвестны.