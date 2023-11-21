Убит высокопоставленный военный ХАМАС

В результате авиаудара израильских ВВС убит Халиль Хараз — заместитель командующего военным крылом ХАМАС в Ливане.

Согласно сообщению издания «Детали», при авиаударе по автомобилю Хараза на юге Ливана убит он сам и еще три человека.

Ливанский телеканал «Аль-Маядин», близкий к «Хезболле», сообщил сегодня, 21 ноября, что другим авиаударом были убиты его журналист Фарадж Омар и фотограф Рабия аль-Маамари. После этого депутат ливанского парламента от «Хезболлы» Хасан Фадлаллах пригрозил Израилю ответными мерами.