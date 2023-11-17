Мрачный прогноз от президента Чехии

Украинское контрнаступление развивается не так, как ожидали сами украинцы, поддержка Запада не была достаточно массированной и оперативной, потраченное на подготовку время позволило России хорошо подготовиться к украинскому контрнаступлению. Так заявил президент Чехии Петр Павел на совещании командования чешской армии в Праге. Его цитирует BBC.

Поставки вооружений Украине тормозятся, украинские солдаты по понятным причинам чувствуют себя не только уставшими, но и все более разочарованными поддержкой Запада, отметил Петр Павел. «Это не лучшая отправная точка для того, как пережить тяжелую зиму и добиться перевеса над противником, который все это время учился, наращивал военное производство и на данный момент способен поставлять столько же или еще больше техники и боеприпасов, чем мы можем доставить с Запада в Украину», - заявил президент Чехии.

По словам Павла, как минимум треть энергетической инфраструктуры Украины разрушена, восстановить ее до зимы не удалось, это создаст дополнительные проблемы и для населения, и для поддержки ВСУ.

«Войны в Украине и на Ближнем Востоке преподают много уроков для адаптации не только армии, но и системы управления, разведки и логистики», - сказал Павел.

По мнению президента Чехии, война в Украине несет в себе большой риск, а именно военную усталость, которая проявляется не только у воюющих сторон, но и во всех странах, которые поддерживают одну из них.

«Это приведет к усилению давления с целью прекращения конфликта соглашением. Соглашение, если оно состоится, конечно, будет основано на реальной ситуации на поле боя», - дает мрачный прогноз президент Чехии.

Петр Павел в прошлом – кадровый военный, генерал армии. Прослужил в чешских вооруженных силах от командира разведывательного парашютно-десантного взвода особого назначения до начальника Генштаба.