Американцы бомбят проиранских прокси в Ираке: есть погибшие

США нанесли авиаудар по позициям поддерживаемых Ираном группировок в Ираке. Об этом ТАСС сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

«Мы можем подтвердить, что прошлой ночью поддерживаемые Ираном вооруженные группировки нанесли удар с применением баллистической ракеты малой дальности по базе Аль-Асад (на которой размещены американские войска), в результате чего пострадали восемь человек, был причинен незначительный ущерб инфраструктуре», - сообщили в пресс-службе командования.

«Непосредственно после этой атаки американский военный самолет AC-130, находящийся в этом районе, нанес в целях самозащиты удар по автомобилю и ряду бойцов поддерживаемых Ираном группировок, задействованных в этой атаке», - заявил представитель СЕНТКОМ, отметив, что в результате удара «есть несколько погибших».

Ранее об авиаударе американских ВС сообщил Fox News со ссылкой на источники. По их данным, в результате удара, который был нанесен неподалеку от базы Аль-Асад, погибли от пяти до восьми боевиков проиранских группировок.

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс.