Соединенные Штаты опасаются, что Иран готовится предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для войны против Украины, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает «Европейская правда».

По данным американской стороны, Иран уже предоставил России боевые беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды. Обеспокоенность относительно баллистических ракет усилилась после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре, где ему показали иранские баллистические ракеты «Абабиль» и «Фатех-110».

«Поэтому мы обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине», – заявил представитель Кирби.

В Белом доме также подтвердили информацию WSJ о намерениях боевиков «Вагнер» передать систему ПВО «Панцирь-С1» ливанской группировке «Хезболла».