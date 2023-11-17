ВСУ ударили по клубу с российскими военными: много погибших

В ВСУ заявили о гибели 25 и ранении 100 российских военнослужащих, другие источники говорят о 23 убитых и 80 пострадавших.

ВСУ 19 ноября обстреляли находящееся под контролем россиян село Кумачово в Донецкой области. По данным Z-каналов, удар пришелся по клубу, в котором для российских военных устроили концерт. Об этом информирует «Новая газета-Европа».

Утверждается, что ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО. Репортер ВГТРК Андрей Руденко писал об ударе ракетами HIMARS, начиненными шрапнелью. Провоенный телеграм-канал «ВДВ за честность и справедливость» сообщил, что в Кумачово решили устроить награждение бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и концерт в местном клубе. Именно во время мероприятия и произошел обстрел.

Командир подразделения аэроразведки «Птицы Мадяра» при 59-й бригаде ВСУ Роберт Бровди заявил, что при ударе погибли 25 российских военных, еще 100 бойцов ранены.

Российский военный эксперт в разговоре с «Новой-Европой» сообщил, что среди убитых также есть четверо приезжих артистов, «среди раненых — звукорежиссер и рабочие сцены ДК». Другой собеседник «Новой-Европы» сказал, что есть информация о более 10 погибших российских военнослужащих.

Официально Минобороны России не комментировало удар по Кумачово и его последствия.

Во время выступления на концерте была ранена российская режиссер Полина Меньших. Позднее она скончалась в больнице от полученных травм.

Неофициально в украинской армии назвали этот обстрел «ударом возмездия» за российский ракетный удар по 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ во время церемонии награждения 3 ноября. Тогда были убиты 19 украинских военных.

Как заявил Роберт Бровди, украинские войска нанесли удар по 810-й российской бригаде морской пехоты 19 ноября, когда ее военнослужащим вручали медали в рамках празднования Дня ракетных войск и артиллерии России. «810-я, вам больно, мы это точно знаем. Это было сделано за наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую бригаду», - написал он на своей странице в фейсбуке.