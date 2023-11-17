Глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи признал себя виновным и заплатит огромный штраф

Бизнесмен обвинялся, в частности, в том, что предоставил платформу лицам, против которых введены американские санкции. В судебных документах речь идет о клиентах из Ирана, Кубы, Сирии.

Основатель и глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным в нарушении законов о противодействии отмыванию денег. В рамках сделки со следствием он уйдет в отставку, биржа выплатит штраф в 4,3 миллиарда долларов, передает The New York Times.

Кроме запрещенных иностранных операций Binance разрешала вести дела американским клиентам через основную биржу, хотя это запрещено местными законами. Как утверждало обвинение, Чжао лично стремился скрыть отношения биржи с крупными американскими клиентами.

Суд разрешил оставить Чжао мажоритарную долю в компании, пишет The Wall Street Journal. Он заплатит штраф в 50 млн долларов, передает Bloomberg. Выдвинувшее обвинения бирже и ее основателю Министерство юстиции США анонсировало пресс-конференцию «на темы, связанные с криптовалютой».

Binance в рамках сделки согласится на назначение наблюдателя со стороны властей, а Чжао будет запрещено участвовать в деятельности биржи в течение трех лет после такого назначения.

Binance занимает до 70 процентов рынка торговли криптовалютами. В прошлом году она обрабатывала сделки на сумму в среднем 65 миллиардов долларов в день.