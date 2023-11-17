ВОЗ рекомендует привиться от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем, кто еще не сделал этого, пройти вакцинацию против COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Марию ван Керкхове, исполняющую обязанности директора департамента по вопросам обеспечения готовности и предотвращения эпидемий и пандемий ВОЗ.

В ходе традиционного сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в соцсети X (ранее известной как Twitter), она напомнила, что вирус SARS-CoV-2 продолжает распространяться в каждой стране и до сих пор представляет угрозу.

Однако сейчас, по ее словам, уровень иммунитета населения выше, что помогает защитить от тяжелого протекания болезни. Керкхове отметила, что необходимо сохранять бдительность, так как вирус продолжает циркулировать, эволюционировать и изменяться. Она также назвала ношение масок в многолюдных местах, улучшение вентиляции помещений и физическое дистанцирование важными мерами защиты.

Керкхове настоятельно рекомендовала привиться тем, кто еще не сделал этого, подчеркнув, что вакцины, которые уже доступны, имеют высокий уровень безопасности и предотвращают тяжелое протекание болезни. Она также обратила внимание на случаи одновременного заражения COVID-19 и гриппом и призвала вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа.