Обнаружилось настоящее имя художника Бэнкси

В начале беседы журналист BBC Найджел Вренч спросил, может ли он называть художника «именем, которое использовало издание Independent». Бэнкси ответил утвердительно, после чего Вренч уточнил: «Роберт Бэнкс, да?», на что художник ответил: «Я Робби».

Британский анонимный художник Бэнкси в 2003 году подтвердил, что его зовут Робби. Интервью опубликовали на сайте BBC, изначально фрагмент с именем Бэнкси был вырезан.

Художник скрывает свое настоящее имя. Согласно одной из версий, Бэнкси зовут Робин Ганнингем. К этому выводу пришли ученые из лондонского Университета королевы Марии после ряда исследований при помощи геопрофилирования. В 2008 году таблоид Mail on Sunday опросил одноклассников и друзей детства Ганнингема, которые подтвердили, что мужчина является Бэнкси.

Другая популярная версия гласит, что Бэнкси — это один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Ная.

Бэнкси и Роберт Дель Ная оба родились в Бристоле. До того как основать группу Massive Attack, Дель Ная занимался граффити. Бэнкси признавался, что творчество Дель Ная оказало на него влияние.

Бэнкси приобрел известность благодаря серии граффити сатирического характера, появившихся на стенах зданий по всей Британии. Позже в его произведениях стал все сильнее проявляться социальный подтекст. Он один из самых известных художников в мире, но, несмотря на это, предпочитает сохранять инкогнито.

В 2018 году ошеломил мир искусства, когда его картина «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась в шредере прямо на аукционе в Лондоне сразу же после того, как была продана.

Изначально «Девочка с воздушным шаром» была нарисована по трафарету на стене восточной части Лондона и бесконечно воспроизводилась, став одним из самых известных изображений Бэнкси.