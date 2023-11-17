АФФА прогоняет Де Бьязи

На повестке дня только один вопрос – продлевать ли заканчивающийся контракт с главным тренером сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи?

Сегодня в 10:00 в здании АФФА начнется внеочередное заседание Исполкома Ассоциации.

Итальянец выступит с отчетом. Все идет к тому, что АФФА распрощается с ним. Чашу терпения членов Исполкома переполнило поведение Де Бьязи после заключительного отборочного матча Евро-2024 с Бельгией (0:5), когда он оскорбил азербайджанских журналистов.

Конечно, будут учтены и слабые результаты сборной Азербайджана, потерявшей в понедельник последний шанс сыграть в плей-офф за право попасть в финальную стадию чемпионата Европы.