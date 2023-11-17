Илькин Шафиев, автор haqqin.az 03:48

Ереван сделал очередной шаг, чтобы отдалиться от России и подконтрольных ей структур. На днях стало известно, что проект документа о военной поддержке ОДКБ Армении и отправке в эту страну пограничной наблюдательной миссии снят с обсуждения по желанию официального Еревана. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагаметов на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. Как уже сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава МИД Арарат Мирзоян и министр обороны Сурен Папикян отказались от участия в Минском саммите ОДКБ.

По словам Тасмагаметова, Совет коллективной безопасности не смог выполнить задачу по доработке решения относительно помощи Армении. «Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выразила никакого интереса к этому документу и, более того, в завершающей части нашей работы попросила его вообще снять с повестки», — отметил генсек ОДКБ. Проект документа о коллективной военной поддержке и отправке пограничной наблюдательной миссии ОДКБ в Армению был подготовлен после трехдневных масштабных столкновений на границе с Азербайджаном осенью прошлого года и должен был быть одобрен на саммите организации в Ереване. Однако армянская сторона не согласилась с этим проектом документа и потому отказалась его подписать. Страна не приняла даже итоговую декларацию мероприятия, в результате чего саммит обернулся фиаско. Официальные лица Армении заявили, что ОДКБ должна сначала дать политическую оценку столкновениям, произошедшим на границе. Иными словами, Ереван хотел получить военно-политическую поддержку от военного блока, членом которого она является, но этого так и не произошло.

Ереван отверг размещение военной миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном, при этом разместил на границе гражданскую миссию Евросоюза. Это вызвало гнев официальной Москвы и привело к еще большему ухудшению отношений между Россией и Арменией. ОДКБ была готова даже переработать проект документа о помощи и отправке пограничной миссии, когда Армения отказалась его подписывать. В течение прошлого года Россия настойчиво призывала Армению разрешить размещение миссии ОДКБ на границе: но теперь известно, что официальный Ереван полностью отказался от какой-либо военной поддержки ОДКБ и участия в мониторинге ситуации на границе с Азербайджаном. А это и является очередным шагом в направлении выхода Еревана из блока. Параллельно Армения чуть ли не каждую неделю подписывает новый документ с западными структурами. Накануне глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос и заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян подписали соглашение между Арменией и Евросоюзом о статусе миссии ЕС. Документ регулирует правовой статус миссии ЕС в Армении.

Напомним, миссия ЕС была развернута 20 февраля 2023 года с двухлетним мандатом и имеет международный состав из 103 человек, включая экспертов Евросоюза и наблюдателей из стран-членов. Неделю назад ЕС принял решение о ее расширении. В то же время обсуждается возможность доступа Армении к средствам Фонда поддержки мира Евросоюза. В случае предоставления такой возможности армяне смогут покупать на эти средства оружие. В России пока лишь наблюдают за сближением Армении и Запада или, как недавно заявил высокопоставленный российский чиновник, ее «превращением в Украину семимильными шагами». Как пишет российское издание «Коммерсантъ», в результате стагнации и даже деградации отношений Еревана с Москвой и впечатляющей активности Армении на западном направлении в связке со взаимностью со стороны Запада можно сказать, что Армения оказалась в уникальной ситуации.