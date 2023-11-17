Отдел информации 11:27

«Армения должна осознать, что основа для мира находится в самом регионе, а не в Вашингтоне», - сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Это заявление прозвучало на фоне нарастающей напряженности в отношениях США и Азербайджана. Как известно, в ответ на предвзятую позицию администрации США и попытки оказать давление официальный Баку отказался участвовать в переговорах на уровне министров иностранных дел, запланированных в Вашингтоне. Таким образом, вслед за Францией, занявшей подчеркнуто проармянскую позицию, Соединенные Штаты также утратили в глазах Азербайджана релевантность как нейтральный посредник в мирных переговорах. Исходя из чего можно считать, что в контексте армяно-азербайджанского мирного диалога западные переговорные площадки в Брюсселе и Вашингтоне перестали быть актуальными и больше не работают.

Для достижения мира остается либо московский формат, либо предложенный Азербайджаном прямой диалог с Арменией без всяких посредников. Какой из двух вариантов выберет Ереван? На данный момент ни МИД Армении, ни сам Никол Пашинян или кто-то из его советников не комментировали свое отношение к прямым переговорам с Баку или продолжению мирного диалога в московском формате. Но в определенном смысле позиция Армении просматривается по заявлению Армена Хачатряна, депутата от правящей партии, по словам которого никаких мирных договоров в России Армения подписывать не станет, поскольку не считает Кремль надежным гарантом мира. Хачатрян, в частности, подчеркнул, что «все российские гарантии исчезли после 9 ноября 2020 года, и Армения не повторит эту ошибку второй раз, а значит, мирного договора с Азербайджаном при посредничестве России не будет».

В итоге на повестке дня, по сути, остался единственный вариант – прямые переговоры между Баку и Ереваном, которые еще несколько недель назад предлагал президент Ильхам Алиев в ходе своего официального визита в Грузию. Напомним, глава государства заявил тогда, что если Армения не доверяет посредническим усилиям России, то переговоры могут вестись либо напрямую, либо посредником может выступить Грузия. Но, как уже говорилось, Ереван воздерживается от комментариев, явно затягивая время, что, впрочем, неудивительно, особенно если учесть, что формально Армения так и не ответила на пятый вариант проекта мирного договора, предложенный Азербайджаном уже больше двух месяцев назад, что, по мнению официального Баку, стало одной из главных причин замораживания мирного процесса. Правда, судя по заявлению Армана Егояна, депутата парламента Армении от правящей партии и председателя парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции, работа над проектом продолжается. «Мы работаем, с этим вопросом не стоит торопиться, отсюда и определенные задержки, - подчеркнул Егоян. - Идут обсуждения: это не поезд, который должен прибыть в назначенное время. Дискуссии ведутся, в том числе внутри государства. Они могут завершиться в течение недели, а может, и раньше».