ХАМАС и Израиль заключили сделку: подробности

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Власти Катара, которые были посредниками при заключении соглашения между Израилем и ХАМАС, официально объявили о сделке, согласно которой боевики движения освободят по меньшей мере 50 израильских заложников, в Газе будет объявлено четырехдневное перемирие для доставки гуманитарной помощи, а Израиль освободит некоторых палестинских заключенных. «Соглашение предусматривает освобождение 50 гражданских лиц – женщин и детей, удерживаемых в настоящее время в секторе Газа, в обмен на освобождение ряда палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах; число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения», – говорится в заявлении МИД Катара. В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что израильское правительство по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится.

По завершении этой паузы операция израильских сил в секторе Газа полностью возобновится, указали в канцелярии. Как передает государственная радиостанция Kan, специальное заседание правительства, посвященное этому вопросу, продолжалось более шести часов. Внутри правящей коалиции против этой сделки изначально выступали праворадикальные партии «Религиозный сионизм» (лидер - министр финансов Бецалель Смотрич) и «Еврейская сила» (лидер - министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир), представители которых выражали сомнение в договороспособности ХАМАС. ХАМАС также подтвердил соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии и освобождении удерживаемых им заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. Заявление размещено в Telegram-канале ХАМАС: «После многодневных трудных переговоров мы объявляем..., что мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта». В ХАМАС подтвердили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены «50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет» из израильских тюрем. В заявлении также отмечается, что в рамках договоренности с правительством Израиля обе стороны обязуются прекратить огонь, гарантируя остановку «всех военных действий во всех районах сектора Газа». Кроме того, будет обеспечена «доставка сотен грузовиков гуманитарной, чрезвычайной, медицинской помощи, а также топлива во все без исключения районы сектора Газа, на севере и юге».