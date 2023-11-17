ХАМАС и Израиль заключили сделку: подробности
Власти Катара, которые были посредниками при заключении соглашения между Израилем и ХАМАС, официально объявили о сделке, согласно которой боевики движения освободят по меньшей мере 50 израильских заложников, в Газе будет объявлено четырехдневное перемирие для доставки гуманитарной помощи, а Израиль освободит некоторых палестинских заключенных.
«Соглашение предусматривает освобождение 50 гражданских лиц – женщин и детей, удерживаемых в настоящее время в секторе Газа, в обмен на освобождение ряда палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах; число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения», – говорится в заявлении МИД Катара.
В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что израильское правительство по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится.
По завершении этой паузы операция израильских сил в секторе Газа полностью возобновится, указали в канцелярии.
Как передает государственная радиостанция Kan, специальное заседание правительства, посвященное этому вопросу, продолжалось более шести часов. Внутри правящей коалиции против этой сделки изначально выступали праворадикальные партии «Религиозный сионизм» (лидер - министр финансов Бецалель Смотрич) и «Еврейская сила» (лидер - министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир), представители которых выражали сомнение в договороспособности ХАМАС.
ХАМАС также подтвердил соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии и освобождении удерживаемых им заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. Заявление размещено в Telegram-канале ХАМАС: «После многодневных трудных переговоров мы объявляем..., что мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта».
В ХАМАС подтвердили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены «50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет» из израильских тюрем. В заявлении также отмечается, что в рамках договоренности с правительством Израиля обе стороны обязуются прекратить огонь, гарантируя остановку «всех военных действий во всех районах сектора Газа». Кроме того, будет обеспечена «доставка сотен грузовиков гуманитарной, чрезвычайной, медицинской помощи, а также топлива во все без исключения районы сектора Газа, на севере и юге».
В ХАМАС также указали, что в рамках гуманитарной паузы «на четыре дня будет полностью остановлено воздушное движение на юге [сектора] Газа» и частично на севере региона: «На севере воздушное движение будет приостанавливаться ежедневно на шесть часов с 10:00 до 16:00». «В период перемирия оккупанты (израильские войска) обязуются не нападать и не арестовывать кого-либо во всех районах сектора Газа, а также обеспечить свободу передвижения людей с севера на юг по шоссе Салах ад-Дин», - сообщается в тексте.
Президент США Джо Байден заявил, что приветствует заключение соглашения между Израилем и ХАМАС и надеется, что все аспекты сделки будут выполняться. «Мы с Джилл на протяжении многих недель держим всех заложников и их близких близко к сердцу, и я чрезвычайно рад, что некоторые из этих храбрых душ, переживших недели плена и невыразимые испытания, воссоединятся со своими семьями, как только эта сделка будет полностью реализована», – говорится в заявлении.
Байден поблагодарил эмира Катара и президента Египта за помощь в достижении сделки, а также правительство Израиля за готовность поддержать продление перемирия.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил корреспонденту CNN, что израильские военные прорабатывают детали паузы в боевых действиях, предусмотренной сделкой по освобождению заложников. По его словам, точные сроки еще не определены. «До тех пор, пока израильское правительство не прикажет нам сделать это, мы будем продолжать борьбу с ХАМАС, и когда такое соглашение вступит в силу, мы будем его соблюдать. Но мы будем очень бдительны на местах», – сказал подполковник.
Конрикус также высказал опасения, что боевики ХАМАС воспользуются паузой в боевых действиях для пополнения запасов и перегруппировки. «Конечно, мы бы предпочли продолжать оказывать давление на ХАМАС, – сказал он, – но эта пауза делается для очень важного дела. Мы будем соблюдать обязательства, взятые на себя израильским правительством».