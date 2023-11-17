20 ноября в 17:16 в районе пограничной заставы "Горадиз" Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенной возле села Амирзеидли в Бейлаганском районе, пограничные войска обнаружили двух неустановленных лиц, нарушающих границу с Ираном.

Официальные представители пограничной службы сообщили, что после предупредительного выстрела нарушители открыли ответный огонь и попытались скрыться, воспользовавшись сложной погодой и местностью.

Во время обыска на территории было найдено и конфисковано 95 кг наркотических средств, в том числе 10 кг 100 г метамфетамина и 85 кг опиума.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия по данному инциденту.