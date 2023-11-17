Жителям Агдашского и Гёйчайского районов сказали: Крепитесь, газа временно не будет

В отдельных частях Агдашского и Гёйчайского района три дня не будет газа. Об этом сообщает производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR).

В ближайшие три дня, начиная с 09:00 часов 22 ноября, в некоторых населенных пунктах Агдашского и Гёйчайского районов будет приостановлено газоснабжение. Это связано с запланированными ремонтными работами на магистральном газопроводе высокого давления "Газымаммед-Газах" на участках 162,4 км и 147,5 км, которые контролируются Управлением газового экспорта.

В этот период газоснабжение будет временно прекращено в Агдаше и таких селах, как Кюкял, Хушун, Араб, Арал-1, Арал-2, Хосров, Шамсабад, Тофиги, а также в Мирзахусейнли, Арабджабирли, Шахадет, Гарабаглар, Хюнгютлу и других селах Гёйчайского района.