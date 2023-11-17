Минобороны России и российская политическая верхушка прилагают усилия, чтобы подавить истерику из-за украинских операций на левом берегу Херсонской области, говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики обратили внимание на заявления, которые сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии возглавляемого им ведомства. Он сказал, что российские войска препятствовали всем попыткам Украины провести успешные "десантные операции на Херсонском направлении". И добавил, что россияне наносят "колоссальные" потери ВСУ.

Аналитики предположили, что заявление Шойгу является попыткой преуменьшить обеспокоенность некоторых российских военкоров относительно неспособности россиян решительно отбить украинские атаки на восточном берегу Днепра. Но, как подчеркнули в Институте, ему вряд ли удастся успокоить нарастающие сетования в российском информационном пространстве.

Российские военные блогеры продолжают признавать украинское присутствие на левом берегу Херсонской области и жалуются, что российские войска не в состоянии подавить украинские операции в этом районе.

Аналитики привели данные о том, что 21 ноября один из российских военкоров заявил, что ВСУ уничтожили целую российскую штурмовую группу под Крынками (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр). А 17 ноября российский инсайдерский источник заявил, что в результате украинского удара были ликвидированы 76 россиян в 1-м батальоне 35-й ОМСБр (41-я общевойсковая армия ЦВО), которые пытались провести "отвлекающий маневр" в Скадовском районе.