Песков пообещал, что Путин приедет в Чечню «когда-то»

«Со временем» президент России Владимир Путин посетит Чечню, куда его недавно приглашал глава республики Рамзан Кадыров. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос журналиста.

«(Кадыров) его пригласил. И со временем когда-то, конечно, (Путин) приедет. Он же ездит в регионы», — напомнил представитель Кремля.

Реагируя на замечание о том, что Путин давно не посещал Чечню, Песков улыбнулся и заверил: «Ну будет». При этом конкретные сроки возможной поездки Путина в республику его пресс-секретарь не назвал, пояснив, что «сейчас очень напряженная повестка».

С приглашением приехать в Чечню Кадыров обратился к российскому президенту 20 ноября, выступая на торжественной церемонии передачи новой техники для общественного транспорта российским регионам. Он утверждал, что чеченские старейшины «ругают» его за долгий перерыв в визитах Путина.