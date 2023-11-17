Бахчели выступил против предложения Эрдогана

Как ранее передавал haqqin . az, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал требование 50%+1 голос для победы в президентских выборах, предложив отказаться от действующего требования. На фоне этого соратник Эрдогана, глава Партии националистического движения ( MHP ) Девлет Бахчели, поддержал существующую систему «50%+1 голос» как основу демократической легитимности и стабильности управления, передают турецкие СМИ.

Бахчели, комментируя заявления президента Турции, подчеркнул значимость системы «50%+1» для демократической легитимности, утверждая, что это гарантирует стабильное управление и служит примером плюралистической демократии для мира. Он также выразил свою приверженность этим принципам, отметив, что они остаются неизменными в Националистическом движении.

«Демократическая легитимность этой системы основана на принципе 50%+1. Поскольку президент избран народом и правительство не получает вотум доверия от Великого национального собрания Турции, принцип стабильности в управлении таким образом осуществляется напрямую. Избрание президента с 50%+1 голосом является примером для мира плюралистической демократии. Нужно учитывать, что мы выбираем президента, который будет представлять всю нацию, а не депутатов, мэров или местного главу. В MHP мы сегодня придерживаемся тех же взглядов, что и вчера», — сказал Бахчели, добавив, что «система президентского правления не является временным капризом и не подлежит отбрасыванию после использования, как одноразовый рецепт, основанный на конъюнктуре».

Бахчели также высказался против возрождения отмененной парламентской системы, считая это неразумным и не логичным, и подчеркнул, что система президентского правления не должна рассматриваться как временное решение, подлежащее отказу после использования.

Кроме того, соратник Эрдогана подчеркнул, что националисты «не залезали никому на шею и не давали залезать на свою, а лишь брали на себя ношу в интересах государства и турецкой нации».