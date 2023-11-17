Горизонт Баку уже украшают очертания нового знаменательного объекта — The Ritz-Carlton Residences, Baku. Этот выдающийся образец архитектуры станет первым в городе жилым комплексом под брендом отеля, предлагающим уникальные условия для жизни. Здесь воедино слились роскошь, индивидуальный стиль и богатая культура Баку.

Великолепное 31-этажное здание The Residences расположено в оживленном Насиминском районе, в непосредственной близости от всех основных достопримечательностей города, при этом здесь царит атмосфера эксклюзивности и приватности.

The Ritz-Carlton Residences, Baku представляет собой лимитированную коллекцию из 79 апартаментов с тщательно продуманным дизайном, в котором сочетается мастерство, культурные традиции и новаторство. В отделке The Residences используются мрамор, дерево, кожа, присутствуют позолоченные детали и элементы под цвет драгоценных камней, отражающие одухотворенную культуру Баку.

Владельцам предлагается несколько вариантов планировки на выбор в соответствии с их индивидуальными предпочтениями и услуги мирового класса от The Ritz-Carlton. Интерьерные решения, а также варианты мебели, текстиля, оборудования и предметов искусства были подготовлены известной студией дизайна интерьеров Kristina Zanić Consultants. Владельцам апартаментов в The Residences доступны услуги стороннего поставщика мебели, который предлагает комплексные решения по выбору мебели и ее установке.

Владельцам апартаментов предоставляется эксклюзивный доступ к закрытому лаунжу с круглосуточным консьерж-сервисом. Жильцы комплекса также смогут посещать клубный лаунж The Ritz-Carlton, расположенный на 13-м этаже здания. Кроме того, все собственники апартаментов в The Residences автоматически становятся членами эксклюзивного клуба Pasha Elite Club и получают привилегии в разных объектах, входящих в портфолио группы PASHA.