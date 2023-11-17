Там, где лайфстайл неотделим от роскоши: The Ritz-Carlton Residences, Baku представляет новый уровень качества жизни фото; видео
Горизонт Баку уже украшают очертания нового знаменательного объекта — The Ritz-Carlton Residences, Baku. Этот выдающийся образец архитектуры станет первым в городе жилым комплексом под брендом отеля, предлагающим уникальные условия для жизни. Здесь воедино слились роскошь, индивидуальный стиль и богатая культура Баку.
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Великолепное 31-этажное здание The Residences расположено в оживленном Насиминском районе, в непосредственной близости от всех основных достопримечательностей города, при этом здесь царит атмосфера эксклюзивности и приватности.
The Ritz-Carlton Residences, Baku представляет собой лимитированную коллекцию из 79 апартаментов с тщательно продуманным дизайном, в котором сочетается мастерство, культурные традиции и новаторство. В отделке The Residences используются мрамор, дерево, кожа, присутствуют позолоченные детали и элементы под цвет драгоценных камней, отражающие одухотворенную культуру Баку.
Владельцам предлагается несколько вариантов планировки на выбор в соответствии с их индивидуальными предпочтениями и услуги мирового класса от The Ritz-Carlton. Интерьерные решения, а также варианты мебели, текстиля, оборудования и предметов искусства были подготовлены известной студией дизайна интерьеров Kristina Zanić Consultants. Владельцам апартаментов в The Residences доступны услуги стороннего поставщика мебели, который предлагает комплексные решения по выбору мебели и ее установке.
Владельцам апартаментов предоставляется эксклюзивный доступ к закрытому лаунжу с круглосуточным консьерж-сервисом. Жильцы комплекса также смогут посещать клубный лаунж The Ritz-Carlton, расположенный на 13-м этаже здания. Кроме того, все собственники апартаментов в The Residences автоматически становятся членами эксклюзивного клуба Pasha Elite Club и получают привилегии в разных объектах, входящих в портфолио группы PASHA.
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The Ritz-Carlton Residences, Baku — это идеальный выбор не только для жизни и отдыха, но и для работы и бизнеса. Комплекс располагает конференц-залами общей площадью 2 202 кв. м. Великолепный банкетный зал Shusha – превосходный выбор для празднования самых знаменательных событий.
В комплексе большое внимание также уделено велнесу и фитнесу. Здесь имеются бассейны для детей и взрослых с видом на город; а фитнес-центр, оборудованный ультрасовременными тренажерами Technogym, работает круглосуточно и без выходных. Роскошный спа с сауной, парной, турецкой баней/хамамом предлагает фирменные процедуры, которые доставят незабываемое удовольствие.
The Ritz-Carlton Residences, Baku — это еще и непревзойденный сервис. Жильцам комплекса доступно множество услуг: от бронирования путешествий, заказа столика в ресторане до круглосуточного консьерж-сервиса. Дополнительные услуги включают уборку, планирование мероприятий и даже спа-процедуры на дому.
The Ritz-Carlton Residences, Baku приглашает вас в мир роскоши, непревзойденного гостеприимства и легендарного сервиса — все это в стенах вашего дома.
Продажи апартаментов и пентхаусов в The Ritz-Carlton Residences, Baku стартовали. Чтобы получить дополнительную информацию или договориться об эксклюзивном просмотре, посетите наш веб-сайт www.rcresidencesbaku.com или свяжитесь с нами по телефону: *1118.
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