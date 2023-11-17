Пентагон отвечает: Мы снабдили Киев всем необходимым
В Пентагоне не согласились с утверждением о том, что поставки артиллерийских снарядов Украине уменьшились, и настояли на принятии новой помощи Конгресса. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.
Ранее телеканал ABC News, ссылаясь на слова анонимного украинского чиновника, писал, что после начала войны в Газе поставки снарядов калибра 155 мм Украине сократились более чем на 30%.
Сингх не согласилась с этим утверждением, при этом отметив, что единственный способ продолжения поддержки Украины — это принятие Конгрессом нового пакета военной помощи.
«Мы смогли снабдить Украину тем, что ей нужно во время ее контрнаступления, и мы продолжим снабжать Украину тем, что ей нужно, пока она приближается к зиме. Мы можем это сделать и можем поддержать Израиль в том, что ему нужно для защиты в войне с ХАМАС. Мы уверены, что можем сделать и то, и другое, и собираемся продолжать делать и то, и другое, но позвольте мне воспользоваться этим моментом, чтобы еще раз подчеркнуть, что нам нужна помощь Конгресса», — сказала чиновница.