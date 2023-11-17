Пентагон отвечает: Мы снабдили Киев всем необходимым

В Пентагоне не согласились с утверждением о том, что поставки артиллерийских снарядов Украине уменьшились, и настояли на принятии новой помощи Конгресса. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Сингх не согласилась с этим утверждением, при этом отметив, что единственный способ продолжения поддержки Украины — это принятие Конгрессом нового пакета военной помощи.

«Мы смогли снабдить Украину тем, что ей нужно во время ее контрнаступления, и мы продолжим снабжать Украину тем, что ей нужно, пока она приближается к зиме. Мы можем это сделать и можем поддержать Израиль в том, что ему нужно для защиты в войне с ХАМАС. Мы уверены, что можем сделать и то, и другое, и собираемся продолжать делать и то, и другое, но позвольте мне воспользоваться этим моментом, чтобы еще раз подчеркнуть, что нам нужна помощь Конгресса», — сказала чиновница.