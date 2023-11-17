«Исламский джихад» заявил о смерти заложницы

«Исламский джихад» сообщил о смерти израильской заложницы, передает BBC.



Палестинская группировка «Исламский джихад» заявила о гибели одной из израильских заложниц, которую боевики захватили во время нападения на Израиль 7 октября.

«Ранее мы выражали готовность освободить ее по гуманитарным соображениям, но враг тянул время, и это привело к ее смерти», – цитирует The Jerusalem Post заявление боевого крыла группировки, размещенное в телеграме.

Имя заложницы не упоминается, а проверить достоверность информации, предоставленной боевиками, невозможно. Власти Израиля пока не прокомментировали эти сообщения.