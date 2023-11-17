Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственного министра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, сообщает официальный сайт главы государства.

На встрече Докерти подчеркнул, что Лондон гордится многолетними очень важными политическими, экономическими, торговыми и энергетическими связями с Баку.

По словам госсекретаря, Азербайджан является не только значимым поставщиком энергии в Европу, но также важной, ответственной страной Южного Кавказа, и без Азербайджана в Европе не было бы мира и безопасности.

Алиев в свою очередь отметил, что экономические связи двух стран начались с сотрудничества в энергетической сфере, на протяжении долгих лет с компанией BP осуществляется эффективное взаимодействие, основанное на взаимном доверии. Он с удовлетворением подчеркнул, что инвестиции, вложенные в страну, демонстрируют оказываемое Баку доверие.

Глава государства также заявил, что начало деятельности компании BP в Азербайджане много лет назад сыграло важную роль в экономическом развитии страны и реализации тут инвестиционных проектов. Алиев заявил, что в настоящее время сотрудничество Азербайджана с BP вступило в новый этап в области возобновляемой энергии, и заявил, что это является очень хорошим примером для региона.

Президент напомнил, что в результате антитеррористических мероприятий Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет.

Заявив, что никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет, Алиев подчеркнул, что Баку поддерживает региональную мирную повестку дня, готов к диалогу с Арменией для заключения мирного договора и нормализации отношений между двумя странами.

Докерти в ответ заметил, что Великобритания готова поддержать этот процесс.