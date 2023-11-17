Президент Израиля приветствует сделку с ХАМАС

"Это соглашение является нашим моральным долгом, который показывает, что для Израиля крайне важно освобождение заложников. Надеюсь, это станет первым шагом к возвращению домой всех заложников. Государство Израиль, Армия обороны Израиля и силы безопасности продолжат действовать и использовать все средства не только для достижения этой цели, но и для обеспечения безопасности израильских граждан", — подчеркнул президент еврейского государства.

В ночь на среду канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что правительство страны по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится.