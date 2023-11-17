Делегация палестинского радикального движения ХАМАС во главе с заместителем руководителя организации в секторе Газа прибыла в Ливан. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

По его сведениям, члены делегации встретились с лидером шиитской партии "Хезболла" шейхом Хасаном Насруллой. В состав делегации от ХАМАС вошел также член руководства движения Усама Хамдан. Ранее о визите в Ливан не сообщалось.

Кроме того, ливанский телеканал сообщает, что в ливанскую столицу с визитом отправляется глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.