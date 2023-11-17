Врач Гулиев расскажет, как правильно принимать антибиотики прямой эфир в 15:00
Сегодня в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир, посвященный теме правильного применения антибиотиков.
Гостем программы станет эксперт Министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев.
Во время трансляции граждане могут оставить интересующие вопросы в разделе комментариев или задать их непосредственно специалисту в прямом эфире.
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