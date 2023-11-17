Президент Армении готов открыть коммуникации

Армения заинтересована в разблокировке региональных и экономических коммуникаций. Об этом президент Армении Ваагн Хачатрян заявил в Ереване на совместной пресс-конференции с иракским коллегой Абдель Латифом Джамалем Рашидом.

Хачатрян отметил, что в ходе переговоров представил иракскому коллеге детали проекта «Перекресток мира», нацеленного на восстановление всех коммуникаций с соседями. Проект позволит обеспечить связь, с одной стороны, между Ближним Востоком и Азией, с другой – между рынками Европы и Евразии.

«Армения заинтересована в открытии всех региональных и экономических коммуникаций на основе принципов суверенитета, юрисдикции и взаимности. Армения готова открыть эти коммуникации как можно скорее, что в свою очередь обеспечит безопасность и стабильность в регионе», - отметил он.