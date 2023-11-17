Семинар для тренеров по гребле в спортивном центре «Кюр»
При поддержке Фонда «Олимпийская солидарность» Международного олимпийского комитета и Международной федерации каноэ, при совместной организации Национального олимпийского комитета и Федерации гребли и каноэ Азербайджана (AKAF) в Мингячевирском Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» были организованы курсы по гребле на каноэ и байдарке.
Учения, стартовавшие 10 ноября, продолжились 7 дней. В завершение тренерам, успешно сдавшим экзамен, генеральный секретарь AKAF Фархад Алиев и руководитель Управления международных программ НОК Мехман Керимов вручили сертификаты.
Подобные курсы планируется продолжить и в дальнейшем.