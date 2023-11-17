Однако сделка все еще может сорваться, поскольку американские официальные лица утверждают, что решение будет окончательным только после возвращения заложников и прекращения огня. Внутри команды президента также присутствуют вопросы о том, насколько заслуженным является успех подхода Байдена.

Трое других представителей администрации, в том числе одно высокопоставленное официальное лицо, в интервью отметили, что усилия по освобождению заложников и временное прекращение огня на четыре-пять дней были необходимыми мерами из-за масштаба разрушений в Газе и вызванного этим гуманитарного кризиса.

«Это не вопрос оправдания стратегии, — сказал Дэвид Саттерфилд, спецпосланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке, в беседе с Al-Monitor. — Это правильное и необходимое действие».

Администрация Байдена подчеркивает, что Израиль имеет право на самозащиту, но должен стремиться минимизировать потери среди гражданского населения. Однако она с осторожностью относится к дальнейшим намерениям Нетаньяху и его отсутствию плана после возможного поражения ХАМАС.

Официальный представитель администрации в беседе с Politico выразил мнение, что временное прекращение огня или пауза в конфликте не предвещает его перехода в более долгий и стабильный режим прекращения огня. Он также выразил беспокойство о том, что пауза может дать журналистам больше возможностей осветить разрушения в Газе и повлиять на общественное мнение о действиях Израиля.

Эксперты также предполагают, что Израиль не ослабит свои военные операции в Газе после окончания временного перемирия.