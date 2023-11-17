У Байдена беспокоятся: Сделка с ХАМАС раскроет масштаб разрушения Газы Politico
В администрации президента США Джо Байдена опасаются, что временное прекращение огня может дать журналистам время осветить разрушения в Газе и повлиять на общественное мнение о действиях Израиля, пишет Politico со ссылкой на источники.
Некоторые представители администрации Байдена в неофициальных беседах отмечают, что договоренность об обмене заложниками может быть явным признаком эффективности их стратегии в конфликте между Израилем и ХАМАС.
Однако сделка все еще может сорваться, поскольку американские официальные лица утверждают, что решение будет окончательным только после возвращения заложников и прекращения огня. Внутри команды президента также присутствуют вопросы о том, насколько заслуженным является успех подхода Байдена.
Трое других представителей администрации, в том числе одно высокопоставленное официальное лицо, в интервью отметили, что усилия по освобождению заложников и временное прекращение огня на четыре-пять дней были необходимыми мерами из-за масштаба разрушений в Газе и вызванного этим гуманитарного кризиса.
«Это не вопрос оправдания стратегии, — сказал Дэвид Саттерфилд, спецпосланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке, в беседе с Al-Monitor. — Это правильное и необходимое действие».
Администрация Байдена подчеркивает, что Израиль имеет право на самозащиту, но должен стремиться минимизировать потери среди гражданского населения. Однако она с осторожностью относится к дальнейшим намерениям Нетаньяху и его отсутствию плана после возможного поражения ХАМАС.
Официальный представитель администрации в беседе с Politico выразил мнение, что временное прекращение огня или пауза в конфликте не предвещает его перехода в более долгий и стабильный режим прекращения огня. Он также выразил беспокойство о том, что пауза может дать журналистам больше возможностей осветить разрушения в Газе и повлиять на общественное мнение о действиях Израиля.
Эксперты также предполагают, что Израиль не ослабит свои военные операции в Газе после окончания временного перемирия.