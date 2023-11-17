Альтман вернулся на пост гендиректора OpenAI
OpenAI объявила, что достигла «принципиального соглашения» о возвращении сооснователя компании Сэма Альтмана на пост генерального директора. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на соцсети компании.
В компании, являющейся самым ценным американским стартапом, заявили, что также обновится совет директоров: будут исключены несколько членов, которые столкнулись с интенсивной критикой за свое решение уволить Альтмана на прошлой неделе.
Альтман, который ранее перешел на работу в Microsoft, подтвердил свое решение вернуться в OpenAI, выразив приверженность команде и ее миссии. Сатья Наделла, глава Microsoft, выразил одобрение в связи возвращением Альтмана и ожиданием развития партнерства с OpenAI.
17 ноября совет директоров OpenAI уволил Альтмана из-за обвинений в недостаточной откровенности в его сообщениях и сомнениях в его способности руководить компанией. После увольнения Альтмана сооснователь компании Грег Брокман также объявил об уходе, а сотрудники OpenAI написали открытое письмо, требуя восстановить Альтмана на посту гендиректора и угрожая коллективным увольнением.