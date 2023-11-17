Альтман вернулся на пост гендиректора OpenAI

OpenAI объявила, что достигла «принципиального соглашения» о возвращении сооснователя компании Сэма Альтмана на пост генерального директора. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на соцсети компании.

В компании, являющейся самым ценным американским стартапом, заявили, что также обновится совет директоров: будут исключены несколько членов, которые столкнулись с интенсивной критикой за свое решение уволить Альтмана на прошлой неделе.

Альтман, который ранее перешел на работу в Microsoft, подтвердил свое решение вернуться в OpenAI, выразив приверженность команде и ее миссии. Сатья Наделла, глава Microsoft, выразил одобрение в связи возвращением Альтмана и ожиданием развития партнерства с OpenAI.