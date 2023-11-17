Из Украины уехало более 650 тыс. мужчин призывного возраста

С начала полномасштабного вторжения РФ из Украины в ЕС выехали более 650 тыс. мужчин призывного возраста. Об этом пишет австрийское издание Еxxpress со ссылкой на данные Евростата.

Из этого числа около 190 тыс. приняла Германия. Это только официально зарегистрированные граждане Украины.



По оценкам Евростата, еще 100 тыс. человек не зарегистрировались и поэтому находятся в стране нелегально.

"Текущие данные показывают, каково моральное состояние молодых украинцев. Для Украины потеря годных к военной службе мужчин на второй год войны является серьезной проблемой. Ракеты, танки, боеприпасы и другое военное оборудование можно заменить – при условии, что западные союзники его поставят. С солдатами так не получится. Или скорее это становится все труднее. Российское вторжение спровоцировало массовый отток, в том числе внутри Украины, но особенно за границу", — комментирует издание.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала войны Украину покинули примерно 6,3 млн граждан. Большинство из них – женщины и дети.