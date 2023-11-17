Зеленский готов обсудить мирный план Трампа. Но есть одно условие

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира», — сказал Зеленский в интервью Fox News после того, как корреспондент Бенджамин Холл напомнил, что Трамп обещал быстро, «за 24 часа», добиться мирного соглашения между Россией и Украиной.

Отвечая на вопрос, готов ли Зеленский встретиться с Трампом, президент Украины сказал: «Да, я готов, я готов. Конечно. Если у него есть четкий план мира, он может поделиться им со мной. Да, мы можем остановить войну, если отдадим России Донбасс и Крым. Я думаю, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план».

В интервью The Sun от 20 ноября Зеленский заявил, что «готов» сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом и выслушать его мирный план, если Трампа изберут президентом США. Зеленский отметил, что украинцы устали от войны, но переговоры о мирном соглашении с Россией не поддерживают.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что готов в случае победы на выборах президента США прекратить войну в Украине «за 24 часа». Президент Украины в интервью NBC News, вышедшем в начале ноября, заявил, что приглашает Трампа в Киев, чтобы за «24 минуты» объяснить ему, что за сутки нельзя остановить войну. Трамп в ответ заявил, что сейчас его визит в Киев «неуместен».