России тоскливо без Армении

В Кремле выразили сожаление в связи с отказом Армении принять участие в саммите ОДКБ на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участие Армении в этом саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Мы рассчитываем на то, что Армения будет продолжать работу в рамках ОДКБ», - сказал Песков.

Саммит ОДКБ пройдет в Минске 23 ноября. Россию на нем будет представлять президент Владимир Путин.