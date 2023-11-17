В Азербайджане изменен порядок перерасчета трудовой пенсии

Кабинет Министров Азербайджана принял решение о внесении изменений в правила назначения, расчета и выплаты трудовых пенсий. Изменения внесены в «Положение о назначении, подсчете, перерасчете, переводе с одного вида на другой и выплате трудовых пенсий».

Согласно принятому решению, теперь при одновременном расчете пенсии, который включает ее доведение до минимального уровня, учет индексации и добавление материальной помощи (если она была выплачена в прошлом году), следует применять определенную последовательность действий: