В Азербайджане изменен порядок перерасчета трудовой пенсии
Кабинет Министров Азербайджана принял решение о внесении изменений в правила назначения, расчета и выплаты трудовых пенсий. Изменения внесены в «Положение о назначении, подсчете, перерасчете, переводе с одного вида на другой и выплате трудовых пенсий».
Согласно принятому решению, теперь при одновременном расчете пенсии, который включает ее доведение до минимального уровня, учет индексации и добавление материальной помощи (если она была выплачена в прошлом году), следует применять определенную последовательность действий:
- Сначала трудовая пенсия доводится до минимального установленного размера.
- Затем в трудовую пенсию включается ежемесячная часть материальной помощи, если она была выплачена в предыдущем году.
- После этого производится индексация трудовой пенсии.
Перерасчет пенсий будет осуществляться с даты возникновения права на такой перерасчет, а в случае выявления недостач или переплат за прошлый период соответствующие выплаты будут скорректированы.