Азербайджан и Грузия обсудили перспективы военного сотрудничества
Находящаяся с визитом в Грузии делегация Министерства обороны Азербайджана провела встречу с заместителем министра обороны Грузии Георгием Хаиндрава.
Как сообщают азербайджанские СМИ, в состав азербайджанской делегации входят заместители министра обороны - генеральный директор Агиль Гурбанов, заместитель министра обороны - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров и другие официальные лица.
На встрече обсуждались перспективы военного сотрудничества между двумя странами.