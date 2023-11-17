Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:35

В составе Вооруженных сил России появится новое подразделение для решения военных, инфраструктурных и гуманитарных задач в Африке – Африканский корпус. «Африка будет нашей, - твердо решили в Кремле. – Пусть не вся, но самыми лакомыми кусочками». И теперь в короткие сроки собираются создавать в составе Министерства обороны РФ Африканский корпус. С одной стороны, вполне самостоятельное подразделение, с другой – без этого вот авантюризма покойного Евгения Пригожина, который то высшее командование по матушке крыл, то мятеж поднял, а закончил и вовсе жонглированием гранатами на борту самолета. Кремлю такое кипение страстей второй раз не нужно, а потому теперь курирование корпусом поручено генерал-полковнику Юнус-Беку Евкурову, человеку вполне системному, в чьей лояльности ни Сергей Шойгу, ни, что главное, Владимир Путин не сомневаются.

Но на всякий случай, доверяй, но проверяй, присматривать за Евкуровым будут пираньи из «Аквариума», как в узких кругах называют военную разведку России, ГРУ. Они же возьмут на себя и руководство повседневной деятельностью корпуса. Кстати, в чем она будет заключаться? Полуофициально уже заявлено, что корпус будет «помогать суверенным африканским государствам противодействовать неоколониальному влиянию Запада, подрывая его ресурсную базу». При этом в объявлениях на Z-каналах о вербовке в Африканский корпус говорится, что вступившим в него военнослужащим предстоит вести на континенте «полномасштабные боевые действия в поддержку стран, стремящихся окончательно избавиться от неоколониальной зависимости, зачистить западное присутствие и обрести полноценный суверенитет». А также о том, что «главными противниками на Черном континенте являются США и их союзники по НАТО, включая Францию». Но восхищает вот этот абзац в объявлении: «При этом о благотворительности речь не идет: использование силового фактора в Африке должно приносить России не только политические (приход к власти дружественных правительств и режимов), военные (предоставление в безвозмездную аренду баз, аэродромов, пунктов материально-технического обеспечения ВМФ), но и экономические дивиденды (контроль месторождений золота, платины, кобальта, урана, алмазов, нефти, редкоземельных элементов и их разработка на взаимовыгодных условиях с африканскими партнерами)».

По сути, не закончив одну войну у собственных границ, Путин и Кремль готовятся развязать другую, на этот раз на Черном континенте. Причем напрямую затрагивающую геополитические и экономические интересы коллективного Запада. И, что интересно, Китая. Поскольку вряд ли Москва делила Африку с Пекином и договаривалась с ним о разграничении интересов на Черном континенте – китайцам это и в голову не могло прийти. Слишком уж несопоставимы позиции в Африке у Китая с его товарооборотом в 250 миллиардов долларов и России с ее 18 миллиардами. То, что Кремль намеревается предпринять на Черном континенте, формируя для этого Африканский корпус, является чистой воды авантюрой, гоп-стопом, если угодно. И опять же, повторяется украинская история, когда и собственные силы Кремль серьезно переоценивает, и готовность африканцев встречать россиян цветами сильно завышает. Если убрать идеологические красивости об Африканском корпусе, кстати, само название ассоциируется с названием аналогичного корпуса немецкого вермахта в период Второй мировой войны, то инициаторы его создания просто предлагают части африканских элит сменить покровительство Запада и Пекина, устоявшееся и этим элитам выгодное, на покровительство Кремля. И провести перераспределение имеющихся активов. Называя вещи своими именами, разрушить сложившийся в Африке порядок.