Франция теперь обвиняет израильтян

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна осудила убийства палестинцев израильскими поселенцами на Западном берегу реки Иордан и назвала их поведение недостойным демократической страны. Такое заявление она сделала в интервью радио France Inter.

«На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы-экстремисты убили несколько сотен палестинцев. [С 7 октября] 200 человек были убиты (...), это недопустимо. Это недостойно демократической страны, такой как Израиль, мы это осудили, и необходимо, чтобы Израиль принял меры против них», — сказала Колонна.

Министр также указала на слишком большое количество - тысячи - смертей среди мирных жителей в секторе Газа в результате израильских ударов. Колонна подчеркнула «несоответствие полной блокады международному праву» и призвала Израиль сделать все, чтобы избежать гибели гражданских.