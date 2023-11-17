Военный аналитик издания Bild Юлиан Рёпке сообщает о новом развитии в боевых действиях вокруг города Авдеевка на востоке Украины. Российские войска, которые уже два месяца безуспешно пытаются взять Авдеевку, расположенную недалеко от Донецка, теперь открыли третий фронт атаки, говорит немецкий эксперт.

Ранее российские войска пытались наступать с юго-западной стороны от села Водяное и с северо-западной стороны от села Степовое, намереваясь взять украинские войска в котел. Однако эти попытки привели к значительным потерям и не принесли успеха.

Теперь, согласно Рёпке, российские войска начали наступление на Авдеевку непосредственно с юго-востока, со стороны Донецка, вместо того чтобы обходить город. В результате этого нового маневра они смогли прорвать украинскую оборону, которая удерживалась с 2014 года.

На карте территории, захваченные до 2022 года, обозначены темно-красным цветом, а те, что захвачены после февраля 2022 года, — светло-красным. Рёпке отмечает, что пока трудно судить о степени успеха этого нового наступления, но известно, что российские войска продвинулись минимум на полкилометра.