Смешной анекдот от Медведева

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X опубликовал анекдот об установке сожженного российского танка в Хельсинки.

Пост сопровождает картинка, на которой изображены герои анекдота — двое полных мужчин, финны Пекка и Матти. Текст публикации представлен в виде их разговора. Матти спрашивает, слышал ли его собеседник о том, что власти установили возле здания парламента в Хельсинки подбитый российский танк, чтобы унизить россиян. «Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они и так границу на велосипедах пересекли», - ответил ему Пекка, намекая на обострившуюся на российско-финской границе ситуацию с беженцами.

Ранее в СМИ появилась информация, что финские власти установили на площади Хельсинки российский танк Т-72, который был сожжен в Украине. В ответ посольство России направило МИД Финляндии ноту протеста.